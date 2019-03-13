Валентина Матвиенко посетила выставку, посвященную 100-летию Башкирии

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и врио главы Башкортостана Радий Хабиров осмотрели сегодня экспозицию выставки.







Стенды выставки, приуроченные к 100-летию региона, целиком и полностью посвящены истории и достижениям Башкортостана, прокомментировал агентству «Башинформ» и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкортостана — руководителя Аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов.







«Исторические фото, отражающие зарождение первой советской автономии, добычу первой башкирской нефти, вклад республики в победу в Великой Отечественной войне, послевоенные годы, а также современный Башкортостан, его достижения и дальнейшее развитие — все это многообразие нашло отражение в нашей выставке», — отметил Илшат Тажитдинов.







Как подчеркнул и.о. вице-премьера, особое внимание при презентации социально-экономического потенциала региона было уделено инвестиционному блоку, созданию ТОСЭР, индустриальных парков, реализации инфраструктурных проектов, 100-летию Мустая Карима и предстоящим в ближайшие годы мероприятиям международного масштаба. Речь в первую очередь идет о проведении Всемирной фольклориады и Апимондии.







Кроме того, часть экспозиции посвящена дальнейшему развитию агропромышленного комплекса республики и бренду «Продукт Башкортостана».



