+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
13 Марта 2019, 18:08

Совет Федерации России поддержал идею Радия Хабирова об объявлении 2020 года Годом народного творчества

2020 год по инициативе врио Главы Башкортостана Радия Хабирова объявлен в России Годом народного творчества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, выступая на заседании «Час субъекта России».

«Мы поддержали инициативу временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова об объявлении 2020 года Годом народного творчества. Он как раз совпадает с таким большим мероприятием международного масштаба, как Всемирная фольколориада, которая пройдет в Башкортостане в 2020 году», — отметила Валентина Матвиенко.
Предстоящая летом 2020 года Всемирная фольклориада в Башкортостане должна стать самой масштабной за всю историю ее проведения.
Фольклориада пройдет с 18 июля по 1 августа 2020 года. Она охватит все города и районы Башкортостана. Ожидаются представители пяти континентов и около 100 коллективов. На данный момент получены заявки от 73 стран. При этом 53 из них определились с творческими коллективами, которые приедут в республику.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9910-sovet-federacii-rossii-podderzhal-ideju-radija-habirova-ob-objavlenii-2020-goda-godom-narodnogo-tvorchestva.html
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru