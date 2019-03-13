Совет Федерации России поддержал идею Радия Хабирова об объявлении 2020 года Годом народного творчества

«Мы поддержали инициативу временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова об объявлении 2020 года Годом народного творчества. Он как раз совпадает с таким большим мероприятием международного масштаба, как Всемирная фольколориада, которая пройдет в Башкортостане в 2020 году», — отметила Валентина Матвиенко.

Предстоящая летом 2020 года Всемирная фольклориада в Башкортостане должна стать самой масштабной за всю историю ее проведения.

Фольклориада пройдет с 18 июля по 1 августа 2020 года. Она охватит все города и районы Башкортостана. Ожидаются представители пяти континентов и около 100 коллективов. На данный момент получены заявки от 73 стран. При этом 53 из них определились с творческими коллективами, которые приедут в республику.