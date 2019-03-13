Объем инвестиций в Башкирию должен быть удвоен – Радий Хабиров

«Управленческая команда нашей республики настроена агрессивно продвигать экономику, предпринимателей Башкортостана. Мы живем в конкурентной среде и намерены создавать соответствующий информационный фон и благоприятные условия для инвесторов», — заявил Радий Хабиров на брифинге по итогам заседания «Час субъекта» в Совете Федерации.

«Мы трезво смотрим на поставленную нами цель по двукратному увеличению инвестиций. Работа по активному привлечению инвестиций началась с ноября-декабря прошлого года. Мы не ждем, что к концу этого года уже ощутим какие-то значительные изменения. Но при этом рассчитываем, что к концу 2020 года мы уже сможем апеллировать этими цифрами», — добавил Радий Хабиров.

В Совете Федерации республика представила целый ряд мероприятий и инициатив по строительству и реконструкции социальных и инфраструктурных, экологических объектов, реализация которых позволит ускорить развитие Башкортостана и повысить его инвестиционную привлекательность. Если все эти решения будут поддержаны на федеральном уровне, республика получит, по сути, стратегический план своего развития.

«Все рекомендации, которые мы услышали в ходе обсуждений инициатив Башкирии на комитетах Совета Федерации, носят очень конкретный, предметный характер, — сказал Радий Хабиров. — Важно, что обсуждения эти проходили с участием представителей правительства Российской Федерации, то есть все наши решения не будут новостью для правительства страны, для его финансового блока, поэтому у нас есть надежда, что они все будут реализованы».

То, что потенциал республики используется не в полной мере, считает и Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Порадовало, что у руководства республики есть понимание, что надо делать, — заявила спикер Совета Федерации на «Часе субъекта». — Приятно увидеть во главе региона современного динамичного руководителя, прошедшего серьезную школу в Москве и хорошо знакомого с республикой. Я знаю Радия Хабирова лично как надежного человека слова и дела, и надеюсь, что избиратели окажут вам доверие. Совет Федерации готов оказать самое активную поддержку вашим инициативам, все конструктивные предложения от республики нашли продолжение в итоговом постановлении и будут дорабатываться».

Итоговый документ по дням Республики Башкортостан в Совете Федерации будет принят 21 марта, после обсуждений и корректировок на комитетах.