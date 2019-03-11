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Политика
11 Марта 2019, 14:41

В Башкирии в рамках проекта «Родная улица» заасфальтируют более 3500 километров дорог

На оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан обсудили подготовку реализации региональной программы «Родная улица». Всего в регионе 3534 километра не заасфальтированных дорог, которые есть в 3154 населенных пунктах.

Общая стоимость будущих работ оценивается в 53 миллиарда рублей. Чтобы попасть в программу, главам муниципалитетов необходимо предоставить документы-заявки до 1 апреля. В «Родные улицы» попадут те населенные пункты, где есть транзитные улицы протяженностью 210 километров или центральные 110-километровые с населением в тысячу человек.

— Нам эту программу не нужно делать за один год, исходя из наших финансовых возможностей. Пока отметка в тысячу жителей, но в следующем году, может, понизим до 500. Наша задача, чтобы во всех крупных населенных пунктах была хотя бы одна асфальтированная улица, по которой наши жители могли бы ходить друг к другу в гости. Рассмотрите элементы софинансирования, — сказал врио Главы Республики Радий Хабиров.

Источник: https://newsbash.ru/economy/9846-v-bashkirii-v-ramkah-proekta-rodnaja-ulica-zaasfaltirujut-bolee-350...


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