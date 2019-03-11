В Башкирии в рамках проекта «Родная улица» заасфальтируют более 3500 километров дорог

Общая стоимость будущих работ оценивается в 53 миллиарда рублей. Чтобы попасть в программу, главам муниципалитетов необходимо предоставить документы-заявки до 1 апреля. В «Родные улицы» попадут те населенные пункты, где есть транзитные улицы протяженностью 210 километров или центральные 110-километровые с населением в тысячу человек.



— Нам эту программу не нужно делать за один год, исходя из наших финансовых возможностей. Пока отметка в тысячу жителей, но в следующем году, может, понизим до 500. Наша задача, чтобы во всех крупных населенных пунктах была хотя бы одна асфальтированная улица, по которой наши жители могли бы ходить друг к другу в гости. Рассмотрите элементы софинансирования, — сказал врио Главы Республики Радий Хабиров.