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Политика
11 Марта 2019, 14:06

В Башкирии обсудили прогноз паводка в 2019 году

В Башкирии заявили о готовности к сезону половодья. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.

– Все риски просчитаны, потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. За обстановкой будут наблюдать с помощью 14 беспилотных летательных аппаратов. Администрациям районов до 20 марта необходимо принять меры по предупреждению паводковых ситуаций, – заявил Марат Латыпов.
В правительстве отметили, что особое внимание уделят Сибаю, Белорецкому району и Уфе – местам потенциального подтопления.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9845-v-bashkirii-obsudili-prognoz-pavodka-v-2019-godu.html
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