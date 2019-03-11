В Башкирии обсудили прогноз паводка в 2019 году

– Все риски просчитаны, потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. За обстановкой будут наблюдать с помощью 14 беспилотных летательных аппаратов. Администрациям районов до 20 марта необходимо принять меры по предупреждению паводковых ситуаций, – заявил Марат Латыпов.