В Башкирии пройдут День местного самоуправления и Съезд муниципальных образований

День местного самоуправления и Съезд муниципальных образований пройдут в Государственном концертном зале «Башкортостан». Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров.

Документом утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению Съезда и мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления. Его возглавил Руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Съезда муниципальных образований, а правительству республики — обеспечить финансирование расходов по его подготовке и проведению.

Органам местного самоуправления республики также рекомендовано провести в муниципальных образованиях мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.