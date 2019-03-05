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Политика
5 Марта 2019, 17:09

В Башкирии пройдут День местного самоуправления и Съезд муниципальных образований

По предложению Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» 18 апреля 2019 года в городе Уфе решено провести мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, в том числе VIII Съезд муниципальных образований Башкортостана.

День местного самоуправления и Съезд муниципальных образований пройдут в Государственном концертном зале «Башкортостан». Соответствующее распоряжение подписал врио Главы республики Радий Хабиров.
Документом утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению Съезда и мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления. Его возглавил Руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.
Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Съезда муниципальных образований, а правительству республики — обеспечить финансирование расходов по его подготовке и проведению.
Органам местного самоуправления республики также рекомендовано провести в муниципальных образованиях мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9738-v-bashkirii-projdut-den-mestnogo-samoupravlenija-i-sezd-municipalnyh-obrazovanij.html
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