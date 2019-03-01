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Политика
1 Марта 2019, 11:57

Выполнение Послания Путина обойдется в 900 млрд рублей

Президент утвердил перечень поручений, призванных улучшить жизнь россиян. О них Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию. Всего в списке 13 пунктов. Самые важные касаются ипотеки, доплаты к пенсиям, экологии промышленных городов. И сегодня же Путин дал непосредственные указания тем, кому предстоит исполнять эти поручения.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании Путина с правительством заявил, что для выполнения задач президентского послания до 2024 года потребуется более 900 миллиардов рублей.
Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ: «В совокупности сделан примерный расчет финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 миллиардов рублей на промежутке от 2019-го до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы».
По словам Силуанова, над поставленными задачами правительство работает совместно с обеими палатами российского парламента.
Антон Силуанов: «При подготовке предложений будем более жестко теперь относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в указе и послании президента».
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