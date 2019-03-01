Выполнение Послания Путина обойдется в 900 млрд рублей

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании Путина с правительством заявил, что для выполнения задач президентского послания до 2024 года потребуется более 900 миллиардов рублей.

Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ: «В совокупности сделан примерный расчет финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 миллиардов рублей на промежутке от 2019-го до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы».

По словам Силуанова, над поставленными задачами правительство работает совместно с обеими палатами российского парламента.