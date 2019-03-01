Послание Владимира Путина: Нет обещаний, но есть ориентиры

В нынешнем Послании глава государства, в отличие от прошлых лет, больше говорил о насущном, признавая недоработки федеральных программ, и о проблеме в социальном секторе страны.

– Нынешние поручения президента страны достаточно короткие, емкие и с жесткими сроками по их исполнению. В выступлении Владимира Путина нет обещаний на многие десятилетия вперед, но есть четкие и понятные всем ориентиры на ближайшее время, такие как реализация национальных проектов. Причем на каждый из них предусмотрено многомиллиардное финансирование. А главный посыл продвижения национальных проектов – это поворот в сторону социальных проблем. Даже лучшие наработки оборонной промышленности глава государства стремится использовать именно для улучшения гражданского сектора, а значит повышения качества жизни населения страны, – отметил башкирский парламентарий.