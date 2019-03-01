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Политика
1 Марта 2019, 12:01

Послание Владимира Путина: Нет обещаний, но есть ориентиры

Обращаясь к Федеральному собранию, президент страны затронул такие важные темы, как здравоохранение, образование и экономика.

В нынешнем Послании глава государства, в отличие от прошлых лет, больше говорил о насущном, признавая недоработки федеральных программ, и о проблеме в социальном секторе страны.
По мнению вице-спикера Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Рустама Ишмухаметова, российский лидер в своем Послании назвал самые болезненные темы в обществе.
– Нынешние поручения президента страны достаточно короткие, емкие и с жесткими сроками по их исполнению. В выступлении Владимира Путина нет обещаний на многие десятилетия вперед, но есть четкие и понятные всем ориентиры на ближайшее время, такие как реализация национальных проектов. Причем на каждый из них предусмотрено многомиллиардное финансирование. А главный посыл продвижения национальных проектов – это поворот в сторону социальных проблем. Даже лучшие наработки оборонной промышленности глава государства стремится использовать именно для улучшения гражданского сектора, а значит повышения качества жизни населения страны, – отметил башкирский парламентарий.
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