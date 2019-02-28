В России зарплата бюджетников должна расти не ниже уровня инфляции
Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти. Глава государства отметил, что зарплата должна повышаться, потому что доходы граждан напрямую зависят от высоких темпов экономического роста. Об этом Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Владимира Путина, зарплаты по экономике должны повышаться. Он добавил, что в стране свыше 40 млн граждан – военнослужащие, бюджетники и неработающие пенсионеры получают фиксированные доходы
Ситуация в экономике напрямую связана с доходами всех жителей России. В том числе на сегодняшний день еще порядка 70 млн граждан «трудятся в промышленности, в сфере услуг, в сельском хозяйстве или ведут небольшой бизнес.
Глава государства отметил, что для того чтобы уровень зарплат в стране увеличивался, в первую очередь необходимо добиться качественной занятости, свободы предпринимательства и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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