В России зарплата бюджетников должна расти не ниже уровня инфляции

По словам Владимира Путина, зарплаты по экономике должны повышаться. Он добавил, что в стране свыше 40 млн граждан – военнослужащие, бюджетники и неработающие пенсионеры получают фиксированные доходы



Ситуация в экономике напрямую связана с доходами всех жителей России. В том числе на сегодняшний день еще порядка 70 млн граждан «трудятся в промышленности, в сфере услуг, в сельском хозяйстве или ведут небольшой бизнес.