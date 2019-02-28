Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян

Так, администрации главы государства надлежит обеспечить увеличение грантов, направляемых на поддержку проектов в области культуры и искусства.

Правительство должно до 10 апреля законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Также предстоит решить вопросы уменьшения налоговой базы по земельному налогу, субсидирования процентной ставки до уровня шести процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам, подключения всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету и другое.

Послание президента Федеральному собранию в этом году было сконцентрировано на социальной повестке. В частности, Путин призвал обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям.