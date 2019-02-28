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Политика
28 Февраля 2019, 12:45

Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, администрации главы государства надлежит обеспечить увеличение грантов, направляемых на поддержку проектов в области культуры и искусства.
Правительство должно до 10 апреля законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
Также предстоит решить вопросы уменьшения налоговой базы по земельному налогу, субсидирования процентной ставки до уровня шести процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам, подключения всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету и другое.
Послание президента Федеральному собранию в этом году было сконцентрировано на социальной повестке. В частности, Путин призвал обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9595-utverzhdeny-poruchenija-putina-po-uluchsheniju-zhizni-rossijan.html
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