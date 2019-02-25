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Политика
25 Февраля 2019, 22:54

В России для безработных граждан запустят программу социальных контрактов

Более 9 млн россиян смогут воспользоваться поддержкой государства в рамках программы социальных контрактов

Ее суть в том, что государство помогает устроиться на работу, или предоставляет материальную помощь в размере десятков тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.
Владимир Путин поручил правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта. Президент России сегодня в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию отметил, что эта мера поможет найти работу большому количеству людей, среди которых многодетные, неполные семьи, пенсионеры, инвалиды.
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