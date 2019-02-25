В России для безработных граждан запустят программу социальных контрактов

Ее суть в том, что государство помогает устроиться на работу, или предоставляет материальную помощь в размере десятков тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.