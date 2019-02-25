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Политика
25 Февраля 2019, 13:43

В Башкирии попросили запретить охоту на водоплавающих птиц

Экологии Башкирии серьезно обеспокоены будущим водоплавающих птиц. Все дело в том, что весенняя охота усиливает браконьерство и не дает птицам восстановить свою популяцию

Это является причиной существенного сокращения численности представителей животного мира. С инициативой о запрете весенней охоты выступили представители башкирского Русского географического общества. Ученые направили открытое письмо Радию Хабирову.
— В настоящее время во многих регионах России практикуется запрет или серьёзные ограничения весенней охоты. В качестве примера можно привести Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края. Это абсолютно правильный шаг в организации рационального использования животного мира и его сохранения. Мы не говорим о полном, круглогодичном запрете на отстрел водоплавающей птицы, мы просим лишь о временном запрете только в весенний период. Нам говорят, что это вызовет негативную реакцию охотников. Но потом, когда популяции птиц восстановятся и начнется их активное размножение, охотники скажут нам спасибо», — рассказал председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9523-v-bashkirii-poprosili-zapretit-ohotu-na-vodoplavajuschih-ptic.html
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