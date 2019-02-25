В Башкирии попросили запретить охоту на водоплавающих птиц

— В настоящее время во многих регионах России практикуется запрет или серьёзные ограничения весенней охоты. В качестве примера можно привести Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края. Это абсолютно правильный шаг в организации рационального использования животного мира и его сохранения. Мы не говорим о полном, круглогодичном запрете на отстрел водоплавающей птицы, мы просим лишь о временном запрете только в весенний период. Нам говорят, что это вызовет негативную реакцию охотников. Но потом, когда популяции птиц восстановятся и начнется их активное размножение, охотники скажут нам спасибо», — рассказал председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин.