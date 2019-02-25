Самое важное из послания Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года

1. Выплаты на детей. Повышаем размер на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов.
2. Пособие по уходу за детьми-инвалидами. Повышаем до 10 000 рублей (почти в два раза)
3. Доходы российских семей. Снижаем налоговую нагрузку. Больше детей — меньше налогов. Жильё без налогов за каждого ребёнка — 5 кв. метров в квартире, 7 кв. метров в доме, 6 соток без налога на недвижимость.
4. Ипотека. Многодетные семьи — 9% на весь срок действия. От трёх детей — погашение 450 000 рублей из федерального бюджета на каждого ребёнка.
5. Детство. До конца 2021 решаем проблему с местами в яслях. На льготы и поддержку детства выделяем 147 миллиардов рублей.
1. Освобождаем застройщика от налогового бремени: НДС и налога на застройку
1. Помогаем регионам из центра. Поддерживаем практику социального контракта по все стране. Государство помогает с трудоустройством, выделяет деньги на подсобное хозяйство.
1. Защищаем тех, кто берет ипотеку. Предусматриваем ипотечные каникулы — отсрочку для граждан, которые лишились дохода. Пусть получат возможность заплатить потом.
2. Наводим порядок в сфере микрозаймов. Ограждаем людей от вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.
1. С этого года индексируем пенсии сверх прожиточного минимума. Государство сначала доводит пенсию до минимума, а потом проводит индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года пересчитываем.
1. Ликвидируем и рекультивируем мусорные полигоны. Запрещаем строить жилье рядом с полигонами. В ближайшее время — закрываем 30 свалок в черте городов.
2. Повышаем обработку отходов с 7-8% до 60%.
3. Открываем национальные парки. Ставим на учёт все заповедные территории. В заповедниках — только экологический туризм. Не рубим деревьев. Разбираемся с людьми, живущими на территории заповедников.
4. Создаем защищенный бренд отечественной чистой зеленой продукции
1. Строим школы — 150 новых.
2. Даём школам не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Стимулируем онлайн-проекты со сверстниками в других регионах и за рубежом.
3. С 2020 года вводим программу “земский учитель”, аналогичную программе “земский доктор”. Платим миллион рублей учителям, которые едут в небольшие города.
4. Продвигаем генетические исследования и искусственный интеллект. За 10 лет выходим в лидеры в этих сферах.
5. Уменьшаем время в больничных очередях: у регистратуры / к врачу / на процедуры.
1. Ставим на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком “Авангард”.
2. А ещё — подводную лодку-носитель беспилотного комплекса "Посейдон".
3. А ещё — боевой лазерный комплекс “Пересвет”.
4. А ещё — тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету комплекса стратегического назначения “Сармат”.
5. А ещё — высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”
1. В два раза снижаем уровень бедности.
2. С 1 января 2021 года прекращаем действие всех всех устаревших нормативных актов контрольно-надзорной деятельности.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9412-samoe-vazhnoe-iz-poslanija-putina-federalnomu-sobraniju-20-fevralja-2019-goda.html