Самое важное из послания Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

1. Выплаты на детей. Повышаем размер на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов.

2. Пособие по уходу за детьми-инвалидами. Повышаем до 10 000 рублей (почти в два раза)

3. Доходы российских семей. Снижаем налоговую нагрузку. Больше детей — меньше налогов. Жильё без налогов за каждого ребёнка — 5 кв. метров в квартире, 7 кв. метров в доме, 6 соток без налога на недвижимость.

4. Ипотека. Многодетные семьи — 9% на весь срок действия. От трёх детей — погашение 450 000 рублей из федерального бюджета на каждого ребёнка.

5. Детство. До конца 2021 решаем проблему с местами в яслях. На льготы и поддержку детства выделяем 147 миллиардов рублей.

ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Освобождаем застройщика от налогового бремени: НДС и налога на застройку

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ

1. Помогаем регионам из центра. Поддерживаем практику социального контракта по все стране. Государство помогает с трудоустройством, выделяет деньги на подсобное хозяйство.

ПОДДЕРЖКА ЗАЁМЩИКОВ

1. Защищаем тех, кто берет ипотеку. Предусматриваем ипотечные каникулы — отсрочку для граждан, которые лишились дохода. Пусть получат возможность заплатить потом.

2. Наводим порядок в сфере микрозаймов. Ограждаем людей от вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

1. С этого года индексируем пенсии сверх прожиточного минимума. Государство сначала доводит пенсию до минимума, а потом проводит индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года пересчитываем.

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ

1. Ликвидируем и рекультивируем мусорные полигоны. Запрещаем строить жилье рядом с полигонами. В ближайшее время — закрываем 30 свалок в черте городов.

2. Повышаем обработку отходов с 7-8% до 60%.

3. Открываем национальные парки. Ставим на учёт все заповедные территории. В заповедниках — только экологический туризм. Не рубим деревьев. Разбираемся с людьми, живущими на территории заповедников.

4. Создаем защищенный бренд отечественной чистой зеленой продукции

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

1. Строим школы — 150 новых.

2. Даём школам не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Стимулируем онлайн-проекты со сверстниками в других регионах и за рубежом.

3. С 2020 года вводим программу “земский учитель”, аналогичную программе “земский доктор”. Платим миллион рублей учителям, которые едут в небольшие города.

4. Продвигаем генетические исследования и искусственный интеллект. За 10 лет выходим в лидеры в этих сферах.

5. Уменьшаем время в больничных очередях: у регистратуры / к врачу / на процедуры.

ВОЕНКА

1. Ставим на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком “Авангард”.

2. А ещё — подводную лодку-носитель беспилотного комплекса "Посейдон".

3. А ещё — боевой лазерный комплекс “Пересвет”.

4. А ещё — тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету комплекса стратегического назначения “Сармат”.

5. А ещё — высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”

И ВОТ ЕЩЁ ЧТО

1. В два раза снижаем уровень бедности.

2. С 1 января 2021 года прекращаем действие всех всех устаревших нормативных актов контрольно-надзорной деятельности.

3. Создаем доступ к 5G.