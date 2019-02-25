Радий Хабиров дал указание оперативнее устранять неточности в платежках за вывоз мусора

В ходе обсуждения этого вопроса чиновники отчитались: в каждом конкретном случае специалисты разбираются в произошедшем, ведется работа с базой жителей. По мере работы мусорной программы выявились слабые места: порой не до всех жителей республики могут доехать мусоровозы. Также регоператоры недостаточно готовы с точки зрения инфраструктуры, а у кого-то не хватает пока элементарной техники.

Действительно, это общеизвестные факты. Обращения были, что начисляют покойникам. Это понятно, исправлять надо оперативно. Представляете. Если вашему родному приходит документ? Приглашайте их ко мне, будем разбираться. Я устал повторять: 70 рублей и 35 рублей. Следите за этим. И еще, чтобы двойных платежек не было. Ну и мы договорились: готовьте встречу с региональными операторами.