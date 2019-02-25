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Политика
25 Февраля 2019, 13:41

Радий Хабиров дал указание оперативнее устранять неточности в платежках за вывоз мусора

На еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял проблемы осуществления транспортной реформы. В последнее время все чаще и чаще жалоб приходит в адрес руководителя региона. Кому-то приходят завышенные платежки, кому-то – двойные документы.

В ходе обсуждения этого вопроса чиновники отчитались: в каждом конкретном случае специалисты разбираются в произошедшем, ведется работа с базой жителей. По мере работы мусорной программы выявились слабые места: порой не до всех жителей республики могут доехать мусоровозы. Также регоператоры недостаточно готовы с точки зрения инфраструктуры, а у кого-то не хватает пока элементарной техники.
Радий Хабиров:
Действительно, это общеизвестные факты. Обращения были, что начисляют покойникам. Это понятно, исправлять надо оперативно. Представляете. Если вашему родному приходит документ? Приглашайте их ко мне, будем разбираться. Я устал повторять: 70 рублей и 35 рублей. Следите за этим. И еще, чтобы двойных платежек не было. Ну и мы договорились: готовьте встречу с региональными операторами.
Источник: https://newsbash.ru/society/housing/9520-radij-habirov-dal-ukazanie-operativnee-ustranjat-netochnosti-v-platezhkah-za-vyvoz-musora.html
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