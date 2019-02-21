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Политика
21 Февраля 2019, 14:03

В Башкирии разработают республиканскую программу по снижению уровня потребления алкоголя

По поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова в регионе разрабатывается республиканская программа по снижению уровня потребления алкоголя. Об этом сообщили в Госсобрании республики на заседании круглого стола, посвящённого теме противодействия незаконному обороту алкогольной продукции. Разработку программы планируется завершить к 1 июня этого года.

«Программа должна предусматривать дополнительные меры по пресечению продажи алкоголя, в том числе, несовершеннолетним», — подчеркнул заместитель руководителя аппарата межведомственного совета общественной безопасности Валерий Кургузов.
После того, как программа будет разработана, она будет вынесена на предварительное обсуждение. Такое предложение поступило от депутатов, участвующих в работе заседания. Только после этого она будет утверждена.
Как подчеркнули участники заседания, в республике уделяется сейчас самое серьёзное внимание незаконному обороту спиртосодержащей продукции. Налажено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами.
Так, в прошлом году изъято в 2,5 раза больше спиртосодержащей продукции, чем в 2017 году. Число возбужденных уголовных дел выросло за это же время на 40 процентов. И, наоборот, число преступлений, совершённых на почве алкогольного опьянения, в 2018 году снизилось в регионе на 15 процентов.
Что касается 2019 года, то только в ходе январских рейдов, проведённых в районах Башкортостана, было изъято 5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, констатировали сегодня в Госсобрании.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9429-v-bshkirii-razrabotajut-respublikanskuju-programmu-po-snizheniju-urovnja-potreblenija-alkogolja.html
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