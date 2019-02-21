В Башкирии разработают республиканскую программу по снижению уровня потребления алкоголя

«Программа должна предусматривать дополнительные меры по пресечению продажи алкоголя, в том числе, несовершеннолетним», — подчеркнул заместитель руководителя аппарата межведомственного совета общественной безопасности Валерий Кургузов.

После того, как программа будет разработана, она будет вынесена на предварительное обсуждение. Такое предложение поступило от депутатов, участвующих в работе заседания. Только после этого она будет утверждена.

Как подчеркнули участники заседания, в республике уделяется сейчас самое серьёзное внимание незаконному обороту спиртосодержащей продукции. Налажено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами.

Так, в прошлом году изъято в 2,5 раза больше спиртосодержащей продукции, чем в 2017 году. Число возбужденных уголовных дел выросло за это же время на 40 процентов. И, наоборот, число преступлений, совершённых на почве алкогольного опьянения, в 2018 году снизилось в регионе на 15 процентов.

Что касается 2019 года, то только в ходе январских рейдов, проведённых в районах Башкортостана, было изъято 5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, констатировали сегодня в Госсобрании.