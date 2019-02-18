В Башкирии до сих пор остается проблема с уборкой снега

На оперативном совещании и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ – министр ЖКХ Михаил Киреев сообщил о ситуации по уборке снега в Башкирии. По словам чиновника, несмотря на неустойчивую погоду, коммунальные службы справлялись с нагрузками, хотя и отмечались отдельные затруднения. Однако Радий Хабиров усомнился в словах министра, сказав, что количество жалоб говорит об обратном. Также врио Главы Республики посоветовал чиновникам готовиться к весне и лету и покупать технику.

— У нас в Уфе какая-то обожженная история. Город у нас не находится в снежном плену, но мы же в некотором смысле перфекционисты, работайте лучше, чтобы количество жалоб уменьшалось. Люди же живут сейчас. Я вас прошу не расслабляться, февраль всегда снежный, март впереди снежный. Не заставляйте меня заниматься такими вопросами. Что там с техникой? Летом наши чумазые города не должны быть такими. Покупайте пылесосы и моечные машины. Чтобы вы не разводили руками, что техники нет. Не будет техники – это ваша персональная, фатальная проблема, — сказал Радий Хабиров.