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Политика
18 Февраля 2019, 13:53

В Башкирии до сих пор остается проблема с уборкой снега

Врио Главы Республики отметил, что он получает огромное количество жалоб от уфимцев.

На оперативном совещании и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ – министр ЖКХ Михаил Киреев сообщил о ситуации по уборке снега в Башкирии. По словам чиновника, несмотря на неустойчивую погоду, коммунальные службы справлялись с нагрузками, хотя и отмечались отдельные затруднения. Однако Радий Хабиров усомнился в словах министра, сказав, что количество жалоб говорит об обратном. Также врио Главы Республики посоветовал чиновникам готовиться к весне и лету и покупать технику.
— У нас в Уфе какая-то обожженная история. Город у нас не находится в снежном плену, но мы же в некотором смысле перфекционисты, работайте лучше, чтобы количество жалоб уменьшалось. Люди же живут сейчас. Я вас прошу не расслабляться, февраль всегда снежный, март впереди снежный. Не заставляйте меня заниматься такими вопросами. Что там с техникой? Летом наши чумазые города не должны быть такими. Покупайте пылесосы и моечные машины. Чтобы вы не разводили руками, что техники нет. Не будет техники – это ваша персональная, фатальная проблема, — сказал Радий Хабиров.
Источник: https://newsbash.ru/society/housing/9335-v-bashkirii-do-sih-por-ostaetsja-problema-s-uborkoj-snega.html
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