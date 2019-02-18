Радий Хабиров жестко высказался о закупке уборочной техники

— Что происходит с закупкой техники? — обратился он с вопросом к и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаилу Кирееву.
Михаил Киреев ответил, что часть техники приобретена в прошлом году. В марте еще должна поступить. В том числе снегоуборочная и поливомоечная техника.
— Не заставляйте меня этим заниматься такими нюансами. Я до нового года давал поручение, настраивал всех глав администраций, летом наши города не должны быть чумазыми. Покупайте поливомоечные машины. Нужны деньги — я готов предоставить деньги. Только чтобы не получилось так, что снег у нас в апреле сойдет, а в мае пыль летать будет, а вы разведете руками — техники нет. Вот этого я точно не прощу.
Обращаясь к Михаилу Кирееву, Радий Хабиров сказал:
— Сегодня 18 февраля. Если в течение двух недель вы прозеваете эту историю, и города останутся без поливомоечной техники, то это будет Ваша персональная фатальная ошибка.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9338-radij-habirov-zhestko-vyskazalsja-o-zakupke-uborochnoj-tehniki.html