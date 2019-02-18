Радий Хабиров жестко высказался о закупке уборочной техники

— Не заставляйте меня этим заниматься такими нюансами. Я до нового года давал поручение, настраивал всех глав администраций, летом наши города не должны быть чумазыми. Покупайте поливомоечные машины. Нужны деньги — я готов предоставить деньги. Только чтобы не получилось так, что снег у нас в апреле сойдет, а в мае пыль летать будет, а вы разведете руками — техники нет. Вот этого я точно не прощу.