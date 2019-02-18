Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»

Ранее по его требованию в регионе были установлены следующие платежи: для жителей многоквартирных домов сумма не должна превышать 70 рублей, а для жителей сел и тех населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.

«Не надо вести со мной переговоры о выпадающих доходах. Я сказал 70, значит 70! А качество работы регоператоров мы еще оценим. Пока я не вижу от них больших инвестиционных вложений. Я понимаю, если бы они вложились и построили нам 20 заводов по мусоросортировке, тогда пусть приходят и будем разговаривать. А пока не надо мне говорить, как им тяжело», — отметил руководитель республики.

Тарифы и нормативы накопления мусора в республике несколько раз пересматривались ведомствами. В декабре тарифы регоператоров были снижены на 4-29%. В декабре Госкомитет РБ по тарифам установил прогнозную плату для жителей многоквартирных домов — от 70 до 98 рублей, для жителей индивидуальных домов — от 71 до 100 рублей. Врио главы Башкирии с суммами не согласился, назвав их неподъемными для жителей. На прошлой неделе о будущем росте платы за вывоз мусора﻿ сообщало Минэкологии республики, уточнив , что ее размер будет расти по мере строительства и обустройства контейнерных площадок на всей территории республики.