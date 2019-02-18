Почему не исполняете мое поручение? Хабиров потребовал не тянуть с ремонтом поликлиник

Премьер рассказал, что в Башкирии планомерно ведется программа «бережливого отношения»: некоторые поликлиники начали работать в субботу, изменена внешность входных групп, а справки больше не нужно забирать в регистратуре – они уже находятся у врача. К 2024 году программа будет завершена, полный охват получат 118 учреждений. Однако врио Главы Республики потребовал оформить больницы уже к концу 2019 года.

— Нельзя это сделать побыстрее? Я просил о маленькой красоте, чтобы, когда в поликлинику приходишь, там не повеситься хотелось, а прийти в нормальную атмосферу, где тебя желательно встретят и там тепло, уютно и, как минимум, красиво. Это три копейки стоит! Чтобы до конца года это было сделано во всех поликлиниках детских и взрослых. Вы меня услышали? Я плохо по-русски объясняюсь? Я сказал взять проект Пермского края. Это просто краски и фанера и пластик. Стрелочки единообразные, надписи единообразные. Навести какой-то косметический ремонт. Почему не исполняете мое поручение? Это маленькая проблема, — заявил Радий Хабиров.