Радий Хабиров оказался популярнее Рамзана Кадырова в рейтинге губернаторов
Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг губернаторов России. Ежемесячно рейтинг строится на основе множества факторов, в том числе - на индексе упоминаний в СМИ. Руководитель Башкирии впервые попал в ТОП-5 "Медиалогии".
На первом месте по индексу упоминаний в СМИ стоит мэр Москвы Сергей Собянин. Средства массовой информации о нем написали более 20 тысяч раз, а его медиаиндекс составил 174776. На втором месте расположился Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга. СМИ написали о нем около 16 тысяч раз, медиаиндекс - 149728.
Руководитель Башкирии впервые за всю историю "Медиалогии" попал в первую пятерку губернаторов. По итогам января 2019 года Радий Хабиров занял пятое место, СМИ о нем написали почти 7500 сообщений. Примечательно, что на четвертом месте находится Александр Воробьев, губернатор Московской области, под чьим руководством Радий Хабиров работал ранее в должности мэра Красногорска.
Сразу за ним шестое место рейтинга занял руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров. Сергей Аксенов, глава Республики Крым, который недавно приезжал с рабочим визитом в Башкирию и посетил Сибай, занял восьмое место. Замыкает десятку губернаторов Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края.
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