Радий Хабиров подписал закон об аттестации тренеров спортивных школ

«Сегодня часть спортивных школ находится в ведении отрасли образования, часть передана в ведение спортивной отрасли, — объясняет Константин Толкачев. — Работники первых являются педагогическими работниками. Для них существует система аттестации и присвоения квалификационных категорий. Тренеры, работающие в спортшколах спортивной отрасли, педагогическими работниками не являются. Для них аттестация не проводилась, квалификационные категории не присваивались. Это ставило их в неравное положение по сравнению с аттестуемыми коллегами».