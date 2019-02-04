В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку

- Очень поддержали идею перехода нашей республики на пятидневку, поэтому с этим вопросом не тяните, решение принято. С IV четверти пусть значительная часть школ уже перейдет, а с первого сентября – все без исключений. Наши дети будут выспавшиеся, пусть отдохнут и с семьями побудут, - сказал он.