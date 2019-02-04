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Политика
4 Февраля 2019, 18:16

Шесть представителей Республики Башкортостан приглашены в финал Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг.

3 февраля завершились оценочные мероприятия в рамках полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. в Приволжском федеральном округе. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

Вечером эксперты подвели итоги. « В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6 , Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров .
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