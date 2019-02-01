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Политика
1 Февраля 2019, 14:00

В Мишкинском районе заседал координационный совет

В декабре прошлого года в районе был создан координационный совет по делам ветеранов при администрации МР Мишкинский район.

В состав совета вошли 11 человек — руководители социальных служб, пенсионного фонда, обслуживающих организаций, здравоохранения, образования, культуры, спорта, библиотечной системы, совета ветеранов и т. д.


30 января прошло первое заседание координационного совета, где его председатель заместитель главы администрации МР по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова ознакомила присутствующих с направлением деятельности объединения, рассказала о принятой муниципальной программе «Старшее поколение» на 2019–2020 годы. Председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина проинформировала о работе ветеранских организаций в 2018 году и поделилась планами на 2019 год. Члены совета также утвердили тематику заседаний, которые будут проходить поквартально.


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