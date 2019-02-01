В Мишкинском районе заседал координационный совет

30 января прошло первое заседание координационного совета, где его председатель заместитель главы администрации МР по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова ознакомила присутствующих с направлением деятельности объединения, рассказала о принятой муниципальной программе «Старшее поколение» на 2019–2020 годы. Председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина проинформировала о работе ветеранских организаций в 2018 году и поделилась планами на 2019 год. Члены совета также утвердили тематику заседаний, которые будут проходить поквартально.