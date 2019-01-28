Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов



Юрий Палтусов отметил, что ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего до 2024 года должно быть отремонтировано 26 тысяч подъездов. В 2019 году на эти цели будет направлен один миллиард рублей. При этом жители сами будут определять, какие виды работ в подъездах будут выполнены.