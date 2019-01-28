Радий Хабиров поручил провести собрания по ремонту подъездов
На оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров вновь поднял вопрос о ремонте подъездов.
Доложить о ситуации он поручил исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Юрию Палтусову. На прошлом совещании содержание доклада и.о. министра не устроило врио главы РБ.
Юрий Палтусов отметил, что ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего до 2024 года должно быть отремонтировано 26 тысяч подъездов. В 2019 году на эти цели будет направлен один миллиард рублей. При этом жители сами будут определять, какие виды работ в подъездах будут выполнены.
— Дорожная карта напряженная, — отметил Радий Хабиров. — До 20 февраля вы должны будете провести собрания с жителями, где вы должны будете вместе определить перечень работ. Работы по ремонту подъездов мы завершаем 1 ноября. Важно объяснять людям, что программа долгосрочная.
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