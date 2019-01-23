Радий Хабиров: Ремонт подъездов в многоквартирных домах надо провести быстро и качественно

Всего в регионе насчитывается 26 тысяч подъездов, нуждающихся в ремонте. В минувший понедельник врио главы Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещание остался недоволен тем, как к началу реализации программы подошло министерство жилищно–коммунального хозяйства. По мнению руководителя региона, прежде чем объявлять голосование жителей, необходимо определить перечень многоквартирных домов, попадающих в программу ремонта подъездов в 2019 году. Сегодня Радий Хабиров решил посмотреть, как готова Уфа к началу исключительно важной для граждан программы.







Пятиэтажный дом по улице Гоголя, 80 был построен в конце 70-х годов прошлого столетия. Председатель домового совета Ольга Ефимова рассказала агентству «Башинформ», что за это время в их подъездах только один раз был проведен ремонт, сейчас они находятся в плохом состоянии. Правда, благодаря программе «Комфортная городская среда» в прошлом году во дворе дома построили детскую спортивную площадку и асфальтированную стоянку для автомобилей.







«На стоянку было потрачено более 1 миллиона рублей, спортплощадка обошлась в 2 млн рублей, всего по нашему Ленинскому району в этом году мы планируем отремонтировать 41 подъезд в семь многоквартирных домов», — отметил директор УЖХ Ленинского района Уфы Айдар Гареев.







Радий Хабиров, пообщавшись с жителями дома, зашел в один из подъездов, в котором требуется заменить практически все. Ремонта требуют полы и потолки, нужно красить стены, менять окна, электропроводку. Руководитель региона акцентировал внимание городских властей на то, что ремонт в подъездах нужно будет сделать быстро и качественно, чтобы жители не почувствовали на себе дискомфорт.







Обращаясь к первому заместителю главы администрации Уфы Салавату Хусаинову, Радий Хабиров также дал поручение, чтобы при софинсировании ремонта подъездов со стороны жителей городские власти не «убивались из–за 170 рублей, есть пожилые граждане, пенсионеры, малоимущие и не все могут позволить выделить даже эту скромную сумму из своего бюджета».







«Все средства, необходимые для реализации программы, заложены в бюджет, сейчас идут организационные процессы, правительство свою часть задачи выполнило, я переживаю за то, чтобы сейчас муниципалитеты выстроили четкий план по реализации программы. Конечно нужна поддержка общественности и жителей. Если программа «выстрелит», значит в наших подъездах все будет хорошо», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.







По мнению руководителя республики, муниципалитеты к реализации программы готовы по-разному.







«Вчера я был в Белебее, там глава четко знает, какие подъезды у него в городе требуют ремонта, весь график висит уже на сайте администрации, в некоторых муниципалитетах еще раскачиваются, Уфа обещала к пятнице все предоставить. У нас время еще есть. Но все работы по ремонту подъездов надо сделать быстро, за летний период, учитывая, что летом мы еще уделим особое внимание дворовым пространствам. Главное, чтобы и качество работ было хорошее», — сказал Радий Хабиров.







Еще одна важная, по мнению руководителя Башкортостана, миссия программы – это объединяющая, которая поможет сплотить жителей многоквартирных домов.







«Будет некая подъездная консолидация жильцов, и это тоже играет немаловажную роль для Уфы», — сказал руководитель республики.







Всего в столице Башкортостана в 2019 году планируется отремонтировать 1590 подъездов, на это потратят 430 млн рублей. По словам первого заместителя мэра Уфы Салавата Хусаинова, ремонт подъездов в доме по Гоголя, 80 обойдется в 1,7 млн рублей, то есть на каждый подъезд примерно потратят по 215 тысяч.





