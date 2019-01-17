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Политика
17 Января 2019, 12:05

В Мишкинском районе проведет прием граждан депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Вячеслав Андреев

18 января в общественной приемной Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Вячеслав Андреев проведет прием граждан по личным вопросам.

Прием состоится с 15.00 до 16.00 по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 89 (здание администрации МР). Предварительная запись по телефону 2–21–72.


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