В Башкирии главы администраций будут руководить призывными комиссиями

По новому закону, руководить призывными комиссиями в городах и районах теперь будут главы администраций, а не председатели муниципальных советов, которые работают на непостоянной основе и, по мнению башкирских парламентариев, непосредственно не связаны с работой призывных комиссий. В свою очередь, главы администраций имеют больше полномочий для оперативного решения возложенных на комиссии задач.