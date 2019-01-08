+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
8 Января 2019, 20:22

В Башкирии главы администраций будут руководить призывными комиссиями

Вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в законы о воинской обязанности и военной службе и о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ, ранее внесенный в Госдуму госсобранием Башкирии, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По новому закону, руководить призывными комиссиями в городах и районах теперь будут главы администраций, а не председатели муниципальных советов, которые работают на непостоянной основе и, по мнению башкирских парламентариев, непосредственно не связаны с работой призывных комиссий. В свою очередь, главы администраций имеют больше полномочий для оперативного решения возложенных на комиссии задач.


Парламент республики еще весной 2018 года обратился с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу. Федеральные парламентарии поддержали ее. В конце декабря 2018 года закон был принят и подписан главой государства.

Источник: https://newsbash.ru/society/zakon/8484-v-bashkirii-glavy-administracij-budut-rukovodit-prizyvnymi-ko...


Можно еще прочитать о том, что в Мишкинском районе «Единая Россия» подвела итоги партийных проектов
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru