В Башкирии главы администраций будут руководить призывными комиссиями
Вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в законы о воинской обязанности и военной службе и о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ, ранее внесенный в Госдуму госсобранием Башкирии, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По новому закону, руководить призывными комиссиями в городах и районах теперь будут главы администраций, а не председатели муниципальных советов, которые работают на непостоянной основе и, по мнению башкирских парламентариев, непосредственно не связаны с работой призывных комиссий. В свою очередь, главы администраций имеют больше полномочий для оперативного решения возложенных на комиссии задач.
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Парламент республики еще весной 2018 года обратился с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу. Федеральные парламентарии поддержали ее. В конце декабря 2018 года закон был принят и подписан главой государства.
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