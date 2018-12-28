В Мишкинском районе «Единая Россия» подвела итоги партийных проектов

С каждым годом ощутимее становится помощь району со стороны Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ремонт социальных объектов, благоустройство территорий –решение таких важных для жителей вопросов берут на себя проекты партии.

По проекту «Дом садовода — опора семьи» в 2016 году учреждения образования и культуры получили семена овощей и цветов. В 2017–2018 годах проект «Гражданский университет» финансировал профессиональную переподготовку по программе ГМУ в РБ четырех человек, выделив из республиканского бюджета 120 тыс. рублей.

В 2017 году в районе также реализовывался проект партии «Единая Россия» «Детский спорт», по которому были заменены полы, кровля спортзала школы деревни Баймурзино (531,8 тыс. руб. из бюджета РФ) и была приобретена тартановая беговая дорожка (553,6 тыс. руб. из бюджета РФ).

Население района все чаще и активнее включается в реализацию проекта партии «Реальные дела». По этому проекту с 2015 по 2018 годы в учреждениях образования и культуры заменены 26 кровель, 14 оконных блоков, полов 7 зданий, электропроводки в одном здании, дверных блоков в одном здании. Проведены ремонт систем отопления в трех, облицовка фасада в одном учреждении. Отремонтирован хореографический зал РДК, благоустроен один парк, построен один обелиск. Из бюджета республики было выделено: 2015 г. — 1358 тыс. руб., 2016 г. — 1726,7 тыс. руб., 2017 г. —1723,8 тыс. руб., 2018–1723,8 тыс. руб. (90,9 тыс. руб. бюджет МР).

В 2018 году в реализацию проекта «Городская среда» включились СП Мишкинский и Чураевский сельсоветы. На благоустроительные работы было выделено: из бюджета РФ — 2431164,90 руб., бюджета РБ — 478635,10 руб.; из бюджета РФ — 340470,03 руб. и бюджета РБ — 67029,97 руб. соответственно.

По проекту «Культура малой родины» в 2018 году заменено музыкальное и световое оборудование РДК. Было выделено из бюджета РФ — 3688240,0 руб. и бюджета РБ — 502941,82 руб.

На исполнение наказов избирателей депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2017–2018 годах были выделены средства из республиканского бюджета, которые были направлены на приобретение и установку тахографов для школьных автобусов (131,1 тыс. руб.), пылесоса для бассейна в ФОК «Триумф» (120 тыс. руб.), замену полов УДО ЦД и ЮТ «Путник» — 147,4 тыс. руб.