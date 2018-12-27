Радий Хабиров: По инвестициям в экономику мы находимся на самом низком уровне за 10 лет

В экономику региона за первое полугодие поступило 39,3 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Эти цифры на «Инвестчасе» озвучил председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. По его словам, в первую десятку стран-партнёров Башкортостана входят Латвия, Беларусь, Китай, Германия, Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, Финляндия и Польша. Экономические отношения с ними обеспечивают три четверти торгового оборота республики. Например, товарооборот с той же Латвией в этом году составил более одного миллиарда долларов, прибалтийская страна в основном закупала нефтепродукты, произведенные в Башкортостане.

В ближайшей перспективе готовятся восемь новых соглашений о международном сотрудничестве в дополнение к 22 уже действующим. Кроме того, в 2019-2020 годах планируется открытие республиканских представительств при торгпредствах России в ряде зарубежных стран, в частности Австрии и Турции.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Башкортостана» Олег Голов пояснил, что иностранные компании интересуются реализацией совместных проектов в сфере строительства дорожной инфраструктуры и социальных объектов, сельскохозяйственного производства, машиностроения на основе государственно-частного партнёрства.

Радий Хабиров остался не вполне доволен озвученными цифрами по динамике показателей внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в экономику Башкортостана.

«Если говорить о внешнеэкономической деятельности, существуют два показателя, которые определяют её состояние – это объём товарооборота и прямых инвестиций, – отметил Радий Хабиров. – Мы находимся на самом низком уровне за последние десять лет. На самом деле, это очень тревожная история. Это неудовлетворительная оценка нашей с вами работы».

В 2008 году, например, внешнеторговый оборот республики составлял более 9 млрд долларов, а в этом пока не дотягивает и 5 млрд. Если 10 лет назад в экономику республику удалось привлечь 178 млн долларов прямых инвестиций, то за первые шесть месяцев 2018 года чуть более 38 млн долларов. Цифры говорят сами за себя.