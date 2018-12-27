Радий Хабиров: По инвестициям в экономику мы находимся на самом низком уровне за 10 лет

В экономику региона за первое полугодие поступило 39,3 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Эти цифры на «Инвестчасе» озвучил председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. По его словам, в первую десятку стран-партнёров Башкортостана входят Латвия, Беларусь, Китай, Германия, Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, Финляндия и Польша. Экономические отношения с ними обеспечивают три четверти торгового оборота республики. Например, товарооборот с той же Латвией в этом году составил более одного миллиарда долларов, прибалтийская страна в основном закупала нефтепродукты, произведенные в Башкортостане.
В ближайшей перспективе готовятся восемь новых соглашений о международном сотрудничестве в дополнение к 22 уже действующим. Кроме того, в 2019-2020 годах планируется открытие республиканских представительств при торгпредствах России в ряде зарубежных стран, в частности Австрии и Турции.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Башкортостана» Олег Голов пояснил, что иностранные компании интересуются реализацией совместных проектов в сфере строительства дорожной инфраструктуры и социальных объектов, сельскохозяйственного производства, машиностроения на основе государственно-частного партнёрства.
Радий Хабиров остался не вполне доволен озвученными цифрами по динамике показателей внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в экономику Башкортостана.
«Если говорить о внешнеэкономической деятельности, существуют два показателя, которые определяют её состояние – это объём товарооборота и прямых инвестиций, – отметил Радий Хабиров. – Мы находимся на самом низком уровне за последние десять лет. На самом деле, это очень тревожная история. Это неудовлетворительная оценка нашей с вами работы».
В 2008 году, например, внешнеторговый оборот республики составлял более 9 млрд долларов, а в этом пока не дотягивает и 5 млрд. Если 10 лет назад в экономику республику удалось привлечь 178 млн долларов прямых инвестиций, то за первые шесть месяцев 2018 года чуть более 38 млн долларов. Цифры говорят сами за себя.
Руководитель Башкортостана поручил экономическому блоку провести подробный анализ работы ведущих регионов России и их показателей, в том числе динамики и структуры товарооборота, перечня основных зарубежных партнёров. По итогам сравнительного анализа необходимо будет подготовить перечень мер по активизации внешнеэкономической деятельности.