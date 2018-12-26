Руководитель Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды

В зале собрались руководители предприятий, государственные и муниципальные служащие, ученые, преподаватели высшей школы, инженеры-изобретатели, учителя, врачи, экономисты, рабочие, управленцы, работники сферы социальной защиты. Награды вручил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Сердечно поздравляю вас с этим важным событием! Вы честно заслужили эти награды своим многолетним добросовестным трудом и преданностью выбранному делу, достигли в своей профессий значительных высот, можно сказать, космических, — сказал руководитель республики. — На днях в своем послании Государственному Собранию — Курултаю республики я как раз говорил о таких людях, как вы — о настоящих профессионалах своего дела, которые достигают выдающихся результатов, своей заботой и вниманием к людям, максимальной отдачей в работе значительно улучшают жизнь в наших городах и селах. Искренне благодарю за ваш труд на благо нашей республики!».

Знаменитому космонавту, видному ученому, дважды Герою Советского Союза, президенту Московского государственного университета геодезии и картографии Виктору Савиных вручен орден Дружбы народов.

«Я много раз бывал в этой прекрасной республике, и все это связано с именем великого человека, который родился в Башкортостане. Сергей Тимофеевич Аксаков был первым ректором нашего университета. Я думаю, здесь в Башкортостане очень чтят это имя, которое дает возможность вспомнить многие произведения, которые он написал. Каждый год мы с писателем Михаилом Чвановым проводим здесь Аксаковские дни», — отметил Виктор Савиных.

Орденом Салавата Юлаева награждены бывший ректор Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук Зиннур Нургалин и председатель совета директоров ЗАО «Уралмостострой» Павел Рабухин.

«Большое спасибо, что вы обращаете внимание не только на социальные вопросы, но и на строительство дорог и мостов, которые сегодня, как и люди, стареют. С вашим приходом этот вопрос оживляется. Наш коллектив никогда не подводил республику и также будет работать впредь», — отметил Павел Рабухин.

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что эта награда поспособствует тому, чтобы уже летом начались работы по строительству моста в створе улицы Воровского.

Главный научный сотрудник научно-исследовательского сектора научно-инновационного управления Башкирского государственного университета Фанис Раянов удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Советник собственника ООО Научно-производственной фирмы «Пакер» Марат Аминев получил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».