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Политика
24 Декабря 2018, 14:05

Радий Хабиров отчитал и.о. министра экологии Башкирии за нерешенную ситуацию с карьерами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве РБ отчитал и.о. министра экологии Мирхайдара Фатхуллина за нерешенную ситуацию с карьерами.

Ранее руководитель республики давал поручение навести порядок в этой сфере. Напомним, в октябре Радий Хабиров выезжал в Зауралье, где нелегально варварским способом ведется добыча природного камня-плитняка. Перед министерством была поставлена задача создать межведомственную рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов, приостановить выдачу и действие лицензий на добычу природного камня, организовать проверку правильности ведения работ в рамках существующих лицензий.
Мирхайдар Фатхуллин представил доклад, в котором отчитался о проводимой работе. Глава республики заявил, что так и не услышал в нем конкретных решений.
«В конце вашего доклада вам надо было еще расплакаться и сказать: «Вот такая вот история…». Вы мое поручение не выполнили, даже не приступили к нему. Полутора месяцев было вполне достаточно, чтобы заняться конкретными прикладными вещами. Я ставил серьезные задачи перед вами. А ситуация так и находится в таком же состоянии. Это была пустяковая задача — решить проблемы 20-30 карьеров в Баймакском районе, нескольких в Белорецке. Условно говоря, власти противостоит какая-то кучка людей, даже не крупный бизнес. Вы не смогли это решить, а как же тогда будем решать другие задачи. Я еще ставил задачу по лесам, там другая история, более крупные игроки, сложное регулирование и другие деньги, а вы этот пустяк не можете решить. Это был вызов для вас, как для молодого министра, у нас здесь нет курса молодого бойца. Я хочу, чтобы вы были эффективным ответственным партнёром, — отметил Радий Хабиров. — Жду в середине февраля реальных действий. Остановите выдачу лицензий, найдите крупных игроков, создайте самоуправляемую организацию добытчиков, живите там, если надо. Делайте то, что эффективно».
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