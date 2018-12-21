«Работать надо лучше других». Что сказал в послании Радий Хабиров

Вот первый президент республики Муртаза Рахимов, зал приветствовал его стоя, как в былые времена, а вот второй — Рустэм Хамитов. В углу первого ряда тихонько слушал известный врач и путешественник Эрнст Мулдашев, вот многодетная семья, воспитавшая пять детей, а вот сотрудник ГИБДД, в одиночку скрутивший вооруженного преступника. Весь балкон отдали блогерам — селфи оттуда делать куда удобнее.

Что же сказал глава региона собравшимся в зале и четырем миллионам жителей, примкнувшим на час к экранам телевизоров и планшетов.

О совсем не мелких обязанностях государства

Уже на первых минутах республиканским чиновникам поставили задачу — стать как бывший уже мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который считается одним из самых успешных мэров мира. Его «теория разбитых окон» гласит, что даже когда все очень плохо, можно сделать хорошо, если стараться каждый день. Так, например, ему удалось сделать из криминального Гарлема вполне респектабельный район, где живет средний класс. Если же мириться хотя бы с одним «разбитым окном», то проблема не решится.

— Нельзя допускать, чтобы дети учились в школе, в которой на головы может рухнуть потолок.Нельзя мириться с тем, что люди часами стоят в очередях в поликлинике, МФЦ, а зимой мерзнут на автобусных остановках. Нельзя равнодушно смотреть, как в XXI веке дети ходят в школу в кромешной тьме.

Власть обязана обеспечивать в домах свет и тепло, проводить в них ремонт, убирать снег с дорог, наводить чистоту на улицах, во дворах и подъездах и многое другое. В повседневной работе нет ничего героического, жители республики ждут решения именно таких вот бытовых, но очень важных для них вопросов, — говорил Радий Хабиров.

Где найти миллиард

«Социалке» Радий Хабиров уделил примерно половину всего времени, а может и чуть больше даже. За эти полчаса правительство получило с десяток новых поручений. Например, найти миллиард рублей на компенсацию родительской платы за детский сад для всех жителей республики, увеличить размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, выделять семьям, воспитывающим таких детей, сертификаты на реабилитацию детей, в том числе, в частных центрах, в два раза. До 200 миллионов нужно увеличить расходы на квартиры людям с ограниченными возможностями и до 500 миллионов — на жилье многодетным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми.

Кажется, в этот момент лицо министра финансов выражало скорбь и ужас от масштабов работы. Но нам это не показали.

А поручения все сыпались.

— Проявляйте активность, ищите сами нужных вам специалистов, помогайте им обустроиться в социальном, бытовом плане. Можете даже петь и танцевать для них — лишь бы остались. И все ваши старания будут вознаграждены здоровьем земляков, — комментировал Радий Хабиров нехватку врачей в регионах.

Танцующий глава района? Интересно на это посмотреть.

Жить надо красиво

Вторые полчаса Радий Хабиров посвятил тому, что сейчас называется «комфортная среда» — чтобы везде было красиво, удобно, практично, поэтому не приходили мысли бросить все и покинуть родные края.

— Где бы я ни встречался с жителями, их тревожит то, что из-за отсутствия достойной работы многие мужчины уезжают на заработки за пределы республики. Для нашей республики, я считаю, это один из главных вызовов на сегодняшний день. Нам нужны новые рабочие места, причем с достойной зарплатой. Будем открывать новые производства, — говорил глава региона.

Или вот сельское хозяйство. По мнению главы, оно может стать одной из самых перспективных точек роста нашей экономики.

— Мы потребляем 350 млрд. рублей, а производим в лучшем случае на 170 миллиардов, то есть меньше половины от нашего потенциала. Причем не готовые продукты питания, а, в основном, сырьё, упуская колоссальную выручку на добавленную стоимость, — говорит Хабиров.

А потом глава региона вспомнил, что более четверти выпускников наших школ ежегодно уезжает поступать в вузы других регионов. И чтобы удержать их, наши университеты должны быть на уровне передовых российских вузов! Для этого правительство до конца года должно все-таки создать Технополис — республиканский Дом науки и технологий и придумать, где и как построить современный межвузовский кампус — большое современное общежитие.

Или вот наши дворы. Почти три тысячи требуют немедленного ремонта. На это Башкирия в следующем году выделит еще 3,5 миллиарда рублей, а еще один — на ремонт подъездов.

— Такие программы уже работают в других регионах. За шесть лет планируем обустроить более 26 тысяч подъездов и полностью закрыть эту проблему, — говорит Радий Хабиров.

У Башкирии новый девиз

Озолотится тот, кто первым выпустит в Башкирии серию футболок с надписью «БЕҘ ЯҠШЫРАҠ БУЛДЫРА́БЫҘ!» (Работать лучше других — в переводе на русский). Именно это, по мнению главы, должно стать нашим девизом на многие годы вперед, а другого выбора у нас нет. Ну, если только «Сделать наш Башкортостан «Greatagain».

Комментарии к посланию Радия Хабирова:

Дмитрий Казанцев, политолог:

— Это больше не пафосное официозное мероприятие. Пожалуй, впервые за всю историю, послание руководителя региона было не громким отчетом о достижении виртуальных показателей, и даже не о политике и не об экономике, не об инфляции и валовом продукте, а исключительно о насущных проблемах, затрагивающих каждого из нас, простых людей, всех жителей республики — справедливости и обязанностях государства, нехватке врачей и помощи многодетным. Обратите внимание на фразу Радия Хабирова, где он говорит, что жители республики не ждут от властей геройства, в первую очередь народу хочется решения именно таких вот бытовых вопросов, что вероятно и станет главным лейтмотивом всей предстоящей работы руководства Башкортостана.

Рустам Мусин, глава администрации МР Мишкинский район:

— Весьма необычное послание, совсем не похожее на послания предыдущих лет. Врио Главы республики Радием Хабировым был задан конкретный ориентир — работать, так чтобы каждый житель региона чувствовал внимание и заботу со стороны властей.

Громких цифр не было, зато доступно было изложено, в каком направлении должна двигаться республика, как должны работать отрасли, главы районов. Задачи поставлены, дальше работать и работать.

Надежда Минаева, учитель марийского языка и литературы МБОУ СОШ им. Братьев Беловых:

— Мне посчастливилось стать участницей такого масштабного мероприятия. Первое, что бросилось в глаза в зале — это простой трудящийся народ, ветераны, молодежь, которые были приглашены в Конгресс-холл. Большое внимание Радием Хабировым было уделено социальным вопросам. Приятно удивило то, что, несмотря на совсем небольшой срок руководства регионом, врио Главы республики владеет полной информацией, знает проблемы простых людей, дает высокую оценку их труду, приводит примеры из жизни.