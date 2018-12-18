В Башкирии увеличат размер пособия по уходу за детьми-инвалидами

«Республика также предоставит сертификаты на реабилитацию детей, в том числе, в частных центрах. Следующим шагом станет создание современных реабилитационных центров в Уфе и на северо-востоке республики. В следующем году в два раза (до 200 миллионов рублей) нарастим объём средств на обеспечение жильём людей с ограниченными возможностями здоровья, и семей, воспитывающих таких детей. Это позволит решить жилищный вопрос более 170 семей, — отметил Радий Хабиров. — Мы будем обязательно поддерживать благотворительные, общественные организации. Есть немало примеров их бескорыстной работы. Фонд «Потерь нет» — единственный в республике, кто оказывает паллиативную помощь маленьким пациентам. Общественная организация «СоДействие» сопровождает семьи с особенными детьми. Благотворительный фонд «Наши дети» реализует социальные проекты по поддержке детей в больницах, а также сопровождению и подготовке подростков из детских домов к самостоятельной жизни. Фонд «Особенные дети» — единственный в Башкортостане, помогающий детям раннего возраста, которые ещё не заболели, но рискуют заболеть в дальнейшем».