В Башкирии на благоустройство территорий направят около 3,4 млрд рублей

Средства планируется направить на ремонт дворов и благоустройство детских площадок, городских и сельских парков. Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров, выступая сегодня с Посланием Госсобранию РБ.

«Посмотрите на наши детские площадки. Это же стыдно. Но мы это решим. В следующем году направим на эти цели около 3,4 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей — из федерального бюджета. В программе также примут участие муниципалитеты. Это позволит нам отремонтировать порядка 500 дворов, а также благоустроить в муниципалитетах около 150 парков и скверов, — сказал руководитель региона. — В каждом крупном населенном пункте должен быть хороший парк. Это не что-то сверхъестественное — создать людям благоустроенное место для укрепления здоровья и семейного отдыха».