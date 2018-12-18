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Политика
18 Декабря 2018, 14:28

В Башкирии на благоустройство территорий направят около 3,4 млрд рублей

В 2019 году в Башкирии на благоустройство территорий направят около 3,4 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей — это федеральные субсидии

Средства планируется направить на ремонт дворов и благоустройство детских площадок, городских и сельских парков. Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров, выступая сегодня с Посланием Госсобранию РБ.
«Посмотрите на наши детские площадки. Это же стыдно. Но мы это решим. В следующем году направим на эти цели около 3,4 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей — из федерального бюджета. В программе также примут участие муниципалитеты. Это позволит нам отремонтировать порядка 500 дворов, а также благоустроить в муниципалитетах около 150 парков и скверов, — сказал руководитель региона. — В каждом крупном населенном пункте должен быть хороший парк. Это не что-то сверхъестественное — создать людям благоустроенное место для укрепления здоровья и семейного отдыха».
Радий Хабиров также отметил, что с будущего года в республике заработает большая новая программа по ремонту подъездов. На ее реализацию ежегодно будет направляться миллиард рублей из бюджетов республики и управляющих компаний. Таким образом, за шесть лет планируется обустроить более 26 тысяч подъездов и полностью закрыть эту проблему. При этом, по словам руководителя региона, принципиально важно обсуждать программы по благоустройству непосредственно с жителями домов в ходе общественных слушаний.
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