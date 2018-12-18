В Башкирии компенсацию за детские сады будут получать все родители - Радий Хабиров

«По закону она положена только семьям с доходом не выше двукратного прожиточного минимума на члена семьи, — уточнил Радий Хабиров. — Я принял решение поддержать все семьи, в которых дети ходят в детские сады, независимо от критерия нуждаемости. Прошу Правительство запланировать средства на эти цели. В общей сложности нужно выделить миллиард. И мы найдем такую возможность. Для нас очень важно создать для всех малышей условия для всестороннего развития и подготовки к школе».

Еще один вопрос, на который обратил внимание руководитель республики — аварийное состояние школы в селе Тастуба Дуванского района. Как сообщало агентство «Башинформ», часть здания общеобразовательного учреждения находится в аварийном состоянии.

«Детям приходится на переменке бегать на обед в соседний садик. Но, несмотря ни на что, коллектив добивается отличных результатов. Их выпускники ежегодно поступают в известные вузы страны. Хотя, наверное, многие сказали бы, что в таких условиях это невозможно. Я дал поручение, и через полтора-два года учителя будут работать, а обучающиеся учиться в новой школе. Нам нужно в целом ликвидировать все ветхие и аварийные школы и детсады в республике. Сегодня они есть даже в Уфе и других городах. Много их и в районах. Поручаю Правительству принять программу строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий аварийных школ, их оснащения современным оборудованием и всеми необходимыми удобствами».

В продолжении темы дошкольного образования, Радий Хабиров обозначил еще одну проблему — сейчас в регионе высокая потребность в ясельных группах для детей до трех лет.