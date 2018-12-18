С 2019 года в Башкирии введут рейтинг муниципалитетов по работе с инвесторами

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров, выступая с Посланием Госсобранию.

«Республике необходимо наращивать внешнеэкономическую, экспортную деятельность, расширять международное сотрудничество. Интерес иностранных партнеров, инвесторов к Башкирии всегда был велик, чтобы он перерос в реальные проекты, нужны компетентные в этом вопросе люди», — сказал руководитель региона.

Специалистов в этой сфере будут искать как в республике, так и за ее пределами, и наделять их необходимыми полномочиями. Если будет оправдано, возможно открытие представительства в странах, проявляющих наибольший интерес к работе в Башкортостане.

Радий Хабиров подчеркнул, что «мы сами должны создавать условия для экономического развития республики», что Башкирия не в полной мере использует свой инвестиционный потенциал.

«Конкурентная борьба острейшая, во многих субъектах инвестора окружают максимальной заботой, предоставляют исчерпывающую информацию о готовых земельных участках на выбор, есть единое окно для решения любых вопросов. А в нашей республике даже я сам пока не обнаружил, к кому конкретно должен обратится потенциальный инвестор», — признался Радий Хабиров.

По его словам, деловые люди приезжают в республику как на экскурсию, и уезжают, не спеша вкладываться.

«Так не пойдет, мы тоже будем носить инвесторов на руках, пока мне это приходится делать в ручном режиме. Создан инвестиционный совет, который рассматривает каждый проект с разных сторон, принимает по нему решение. В дальнейшем отработаем до автоматизма все этапы сопровождения инвестора – от принятия решения о старте проекта, выделения земли, подключения к коммуникациям до выпуска продукции на рынок», — сказал руководитель республики.

Радий Хабиров подчеркнул необходимость синхронизации работы республиканских и муниципальных органов власти.