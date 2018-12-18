Руководитель Башкирии поручил до конца 2019 года создать Технополис

Руководитель республики акцентировал внимание на оттоке молодежи из Башкирии.
«Более четверти выпускников наших школ ежегодно уезжают поступать в вузы других регионов. Их не устраивают недостаточность в наших университетах востребованных специальностей, современной инфраструктуры для учебы, занятий наукой, творчеством, комфортного проживания, перспектив трудоустройства», — сказал Радий Хабиров.
По его словам, университеты Башкортостана должны быть на уровне передовых российских вузов и республика готова оказать поддержку по всем направлениям.
«Сейчас образование, наука и технологии становятся точками роста регионов, страны в целом. Вузам необходимо совместно предприятиями разрабатывать новые образовательные программы с учетом потребностей региональной экономики. Нужно в разы повышать роль вузов в технологическом прорыве», — сказал врио главы РБ. — Мы также усилим поддержку талантливой молодежи – увеличим размеры стипендий Главы республики одарённым студентам и аспирантам в два раза».