Руководитель Башкирии поручил до конца 2019 года создать Технополис

Руководитель республики акцентировал внимание на оттоке молодежи из Башкирии.

«Более четверти выпускников наших школ ежегодно уезжают поступать в вузы других регионов. Их не устраивают недостаточность в наших университетах востребованных специальностей, современной инфраструктуры для учебы, занятий наукой, творчеством, комфортного проживания, перспектив трудо­устройства», — сказал Радий Хабиров.

По его словам, университеты Башкортостана должны быть на уровне передовых российских вузов и республика готова оказать поддержку по всем направлениям.