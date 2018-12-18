Радий Хабиров: Платеж «за мусор» не должен превышать 70 рублей в городе и 35 – на селе

«К сожалению, по объёму выбросов загрязняющих веществ Башкортостан – на первом месте в Приволжском федеральном округе, в первой десятке российских регионов. Мы будем более плотно работать с предприятиями – основными загрязнителями, повышать в отношении нарушителей штрафные санкции. Продолжим оснащать муниципалитеты автоматизированными станциями контроля загрязнения атмосферы. В течение пяти лет у нас появится еще 10 таких станций, — отметил он. — А те, кто в последние годы стремился нажиться на наших недрах, по-варварски добывая сырьё и нанося вред природе, будут строго наказаны. С инициативой их уголовного преследования мы выйдем на федеральный уровень. В то же время считаю, что муниципалитеты должны иметь возможность использовать в собственных нуждах щебень, ПГС и прочее сырьё, которое добывается на их территории. Например, для отсыпки дорог, благоустройства населённых пунктов. Правительству, Государственному Собранию нужно внести соответствующие изменения в республиканское законодательство».