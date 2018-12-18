Радий Хабиров отметил работу единственного в Башкирии центра библиотерапии

«Есть хорошие примеры успешного участия в федеральных конкурсах, — сказал Радий Хабиров. — Проект «Доктор книга» стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика городов и сел» и получил грант в 500 тысяч рублей на обустройство центра».
В центре создана игровая зона. Есть специальное оборудование, книги, развивающие настольные игры для слабовидящих.
«Работники этой библиотеки — здесь в зале. Спасибо вам за ваши добрые сердца! — обратился руководитель республики к сотрудникам центра. — Я к вам обязательно приеду, и мы обсудим, какая помощь вам требуется».