Правительству поручено разработать программу строительства и капремонта медучреждений

. Также в своем обращении Государственному собранию – Курултаю региона врио Главы сказал, что будет жестко пресекать деятельность строительных организаций, которые не выполняют своих обязательств по возведению социальных объектов.

«В городах остро не хватает поликлиник в новых жилых микрорайонах. Много у нас аварийных, ветхих медицинских учреждений. Фактически половина зданий больниц, поликлиник, требует капремонта. В их числе – сельские амбулатории, более 600 фельдшерско-акушерских пунктов. – отметил он. — Нужно навести порядок с лекарственным обеспечением больниц, поликлиник и, особенно, льготников – вовремя и правильно составлять заявки, проводить конкурсные процедуры, использовать закупленные препараты. Лекарства должны доходить бесперебойно и адресно до каждого больного. Мы изыскали средства и до конца года полностью обеспечили препаратами больных, страдающих орфанными заболеваниями. Со следующего года по решению Минздрава России часть этих больных будут обеспечиваться за счет федеральных средств. Освобождающиеся из бюджета республики ресурсы направим на обеспечение лекарствами остальных региональных льготников».