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Политика
18 Декабря 2018, 16:14

Послание было жизненным, поставленные задачи выполнимы — Медицинская палата Башкирии

Послание было жизненным, не декларативным, а поставленные в нем задачи — вполне выполнимы. Так прокомментировала сегодняшнее Послание врио Главы республики Госсобранию Башкортостана председатель Медицинской палаты республики Дамира Сабирзянова.

«Не зря врио Главы республики посвятил время сначала майским указам президента страны, где акцент делается на здравоохранении. Те задачи, которые Радий Хабиров поставил, — вполне выполнимы, при условии, если будет консолидация сил региона — исполнительной власти, общественных организаций, Национальной медицинской палаты, которая отвечает за компетентность врача, за организацию его работы, защиту, его отношения с пациентом», — сказала собеседник.
Как сообщало ранее агенство «Башинформ», сегодня в Послании Государственному собранию — Курултаю РБ руководитель республики отметил, что необходимо навести порядок с лекарственным обеспечением больниц, поликлиник и, особенно, льготников, разработать программу для приобретения жилья молодыми врачами, уезжающими работать в районы, и программу строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий медицинских организаций, их оснащения современным оборудованием.
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