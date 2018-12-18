Послание было жизненным, поставленные задачи выполнимы — Медицинская палата Башкирии

«Не зря врио Главы республики посвятил время сначала майским указам президента страны, где акцент делается на здравоохранении. Те задачи, которые Радий Хабиров поставил, — вполне выполнимы, при условии, если будет консолидация сил региона — исполнительной власти, общественных организаций, Национальной медицинской палаты, которая отвечает за компетентность врача, за организацию его работы, защиту, его отношения с пациентом», — сказала собеседник.
Как сообщало ранее агенство «Башинформ», сегодня в Послании Государственному собранию — Курултаю РБ руководитель республики отметил, что необходимо навести порядок с лекарственным обеспечением больниц, поликлиник и, особенно, льготников, разработать программу для приобретения жилья молодыми врачами, уезжающими работать в районы, и программу строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий медицинских организаций, их оснащения современным оборудованием.