Послание было жизненным, поставленные задачи выполнимы — Медицинская палата Башкирии

«Не зря врио Главы республики посвятил время сначала майским указам президента страны, где акцент делается на здравоохранении. Те задачи, которые Радий Хабиров поставил, — вполне выполнимы, при условии, если будет консолидация сил региона — исполнительной власти, общественных организаций, Национальной медицинской палаты, которая отвечает за компетентность врача, за организацию его работы, защиту, его отношения с пациентом», — сказала собеседник.