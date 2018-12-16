Секретарь первичного отделения «Октябрьское» с. Мишкино Татьяна Кондогина побывала на 18 съезде Всероссийской партии «Единая Россия»

— Мне выпала честь побывать на съезде партии «Единая Россия». В состав делегации от Республики Башкортостан вошли 20 человек, работающих в больницах, школах, библиотеках, на производственных предприятиях Башкортостана. Делегаты представляли Альшеевский, Баймакский, Бакалинский, Белокатайский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мишкинский, Салаватский, Стерлитамакский, Уфимский районы, города Кумертау, Межгорье и Уфу. Возглавили делегацию руководители высшего звена: временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р. Хабиров, председатель Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» К. Толкачев, руководитель исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Р. Гизатуллин.









— Много ли было делегатов, и какие проблемы были подняты?



— В целом на съезд собрались 718 делегатов из разных уголков нашей огромной страны. В первый день работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление‑2018». Также они предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения.







Во второй день съезда в его работе приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Очень интересной была работа площадок: насыщенная программа, все очень динамично, новые веяния. Очевидно, что партия развивается, выходит на новый этап. Говорилось о том, что работа должна быть конкретной и результативной. В частности, председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание на важность работы с партийными проектами. Отрадно и то, что в ближайшее время будет разработана программа «Развитие сельских территорий», которая охватит все области жизни сельчан.







Следует также отметить, что на съезде обновился на четверть состав президиума Генерального совета «Единой России». Согласно Уставу партии, ежегодная ротация должна составлять не менее 15%. Решение о ротации кадрового состава президиума Генсовета «Единой России» было принято делегатами Съезда на пленарном заседании. Ротация составила 26%.









— Какие впечатления остались от поездки?