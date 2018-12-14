Врио главы Башкирии на встрече с учеными предложил проводить «Час науки»

«Смысл нашей встречи сегодня очень простой – это начало нашего диалога, — сказал Радий Хабиров. – Я тоже в какое-то время имел отношение к науке, поэтому ее значение, роль и то, как люди от науки мыслят, действуют, мне очень понятны. Вы – самые настоящие патриоты нашей республики. Я очень надеюсь, что в лице вас мы имеем и получим ощутимую поддержку для дальнейшего развития республики».

Президент Академии наук РБ Альфис Гаязов сказал, что деятельность учреждения направлена на реализацию триединой задачи: от фундаментальных исследований к прикладным, а потом к внедренческой деятельности.

«Приоритетные научные исследования последних лет мы согласовываем со стратегией технологического развития Российской Федерации и с заказами наших республиканских органов исполнительной власти. Для разработки стратегических программ мы создали Институт стратегических исследований, — сказал руководитель АН РБ. – Уже есть первые успехи. В частности, наши ученые подготовили отраслевые стратегии: по развитию молочного и мясного животноводства, лесопромышленного комплекса, оптовой торговли. Они включают не только научное начало, но и указывают прямые индикаторы, по которым мы будем судить о достигнутых целях».

Сегодня одним из важных направлений в работе Академии наук РБ Альфис Гаязов назвал реализацию «Башкирской технологической инициативы». По его словам, эта программа объединила все научные силы республики, так как затронула разные области: машиностроение, транспортировку и хранение нефтепродуктов, экологию, здоровьесберегающие технологии, цифровую экономику, сельское хозяйство.

«Все эти разработки нацелены на то, чтобы обеспечить технологический прорыв нашей республики в ряде направлений. Но, в то же время, иногда наши технологии находят быстрое применение за пределами нашего региона, — констатировал Альфис Гаязов. – Мы можем стать центром компетенции федерального уровня. Для доведения исследований до практической реализации необходимы инвестиции на каждом этапе жизненного цикла исследований. У нас есть кадры, компетенции, очень хорошие база, сосредоточенная как в научных учреждениях, так и в вузах. Нам нужна политическая, экономическая, финансовая поддержка, и тогда мы решим все поставленные вопросы. Опыт показывает, что наши ученые готовы это сделать».

И.о. председателя Президиума УФИЦ РАН Рустем Ахунов высказал свою точку зрения по поводу того, почему исследования не доходят до внедрения.

«Ученые не работают в бизнес-логике, но требовать от них этого, наверное, и не стоит. Бизнес не хочет брать на себя риски и финансировать крупные научные проекты, он предпочитает, как правило, существующие зарубежные технологии. Внедряет их в производство, власть же либо не вникает в те проекты, которые у ученых есть, либо боится брать на себя ответственность по принятию решения в финансировании проектов, носящих действительно важный характер. Ведь наука, безусловно, это риск», — отметил Рустем Ахунов.

Видение ситуации в своих отраслях высказали и другие ученые.

В разговоре с ними Радий Хабиров сказал, что считает сегодняшнюю встречу с научным сообществом востребованной и полезной. Он отметил их роль, в том числе, в развитии экономики.

Врио главы Башкирии предложил проводить «Час науки».

«Такая форма работы очень удобная, — отметил Радий Хабиров. — Чтобы был конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Если проект будет касаться экономики, мы пригласим профильных министров. Каждый раз на встрече будут присутствовать разные люди. Те, кто вам нужен как отраслевой оператор. Такую форму работы можно начать с нового года».