Внесение Торатау в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО не будет легким, но начало положено

«На 2018 год список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывает 1073. Только 29 из которых находятся на территории России (18 памятников культуры и 11 природных памятников). В Приволжском федеральном находятся всего 3 объекта и все они в Республике Татарстан. Это остров-град Свияжск, Великий Болгар и Казанский Кремль. Как видим, все они являются памятниками культуры и ни одного природного памятника. Работа по включению этих объектов в список Всемирного наследия началась ещё в 1998-м году. Зато сейчас Татарстан пожинает плоды. Все три объекта являются основными и единственными локациями по привлечению туристов в республику», — пишет блогер.

«В нашей республике тоже есть опыт продвижения объектов для включения в список ЮНЕСКО. Это наскальные изображения пещеры Шульган-Таш. В этом году в рамках их продвижения в список Всемирного наследия, была проведена грандиозная выставка 3D изображений артефактов в Париже. На выставку были приглашены люди, мнение которых может быть определяющим при внесении памятника в список ЮНЕСКО. Именно так и нужно работать. Ведется такая же работа и по геопарку «Янгантау», — добавил Артур Идельбаев. — Сегодня Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау» с поручением начать работу по включению объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это колоссальный по своей значимости шаг. Можно только поаплодировать такому решению. Но мы должны отдавать себе отчёт, что до реальной реализации этого поручения пройдёт не один год, и то при условии, что придётся очень потрудиться».