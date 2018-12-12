Связанные с башкирскими легендами места будут под надежной защитой - Амина Шафикова

«С горами Торатау, Юрактау связано очень много башкирских легенд. Создание геопарка включает в себя сохранение не только природного, но и культурного наследия. То есть это будет целая система с включением туристических маршрутов по природным памятникам, по памятникам культуры. Уверена, что с включением этих объектов в Список Всемирного наследия работа по популяризации культуры, легенд этого края будет продолжена уже под крылом ЮНЕСКО», — рассказала агентству Амина Шафикова.

Министр также положительно высказалась по поводу решения о переименовании уфимского Конгресс-холла в «Конгресс-холл Торатау».