Связанные с башкирскими легендами места будут под надежной защитой - Амина Шафикова

«С горами Торатау, Юрактау связано очень много башкирских легенд. Создание геопарка включает в себя сохранение не только природного, но и культурного наследия. То есть это будет целая система с включением туристических маршрутов по природным памятникам, по памятникам культуры. Уверена, что с включением этих объектов в Список Всемирного наследия работа по популяризации культуры, легенд этого края будет продолжена уже под крылом ЮНЕСКО», — рассказала агентству Амина Шафикова.
«Торатау издавна ассоциируется у нашего народа с местом сбора родов, башкирских племен. Точно так же Конгресс-холл сейчас принимает гостей со всего мира, здесь проводится множество мероприятий, например, международный фестиваль «Сердце Евразии», который ежегодно собирает 20-40 тысяч зрителей, любящих культуру. «Конгресс-холл Торатау» — хорошее географическое название, одинаково звучит как на башкирском, так и на русском, английском языках. Теперь именно у его подножия будут проходить прекрасные «Симфонические ночи, «Курайфест» и «Этноночь»», — добавила Амина Шафикова.