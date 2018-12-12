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Политика
12 Декабря 2018, 14:39

Связанные с башкирскими легендами места будут под надежной защитой - Амина Шафикова

Теперь места, связанные с башкирскими легендами, будут под надежной защитой, прокомментировала министр культуры республики Амина Шафикова решение врио Главы Башкирии Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау» для последующего его включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«С горами Торатау, Юрактау связано очень много башкирских легенд. Создание геопарка включает в себя сохранение не только природного, но и культурного наследия. То есть это будет целая система с включением туристических маршрутов по природным памятникам, по памятникам культуры. Уверена, что с включением этих объектов в Список Всемирного наследия работа по популяризации культуры, легенд этого края будет продолжена уже под крылом ЮНЕСКО», — рассказала агентству Амина Шафикова.
Министр также положительно высказалась по поводу решения о переименовании уфимского Конгресс-холла в «Конгресс-холл Торатау».
«Торатау издавна ассоциируется у нашего народа с местом сбора родов, башкирских племен. Точно так же Конгресс-холл сейчас принимает гостей со всего мира, здесь проводится множество мероприятий, например, международный фестиваль «Сердце Евразии», который ежегодно собирает 20-40 тысяч зрителей, любящих культуру. «Конгресс-холл Торатау» — хорошее географическое название, одинаково звучит как на башкирском, так и на русском, английском языках. Теперь именно у его подножия будут проходить прекрасные «Симфонические ночи, «Курайфест» и «Этноночь»», — добавила Амина Шафикова.
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