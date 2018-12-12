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Политика
12 Декабря 2018, 13:00

Создание геопарка «Торатау» - это окончательная точка в дискуссии о судьбе шихана

Врио Главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», который впоследствии будет предложен для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.
Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу Главы республики за комментарием по поводу этого документа и вот что нам ответили:
«А каких комментариев вы ждете от Радия Фаритовича? Когда он говорит, что ставит в дискуссии точку, то это именно точка, а не какой-то еще знак препинания. Он всё сказал предельно ясно и понятно», — ответил официальный представитель пресс-службы Администрации Главы РБ Фанур Ягафаров.
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