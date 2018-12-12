С созданием геопарка «Торатау» появляется «свет в конце тоннеля» - политолог

«Намерения руководителя Башкирии Радия Хабирова придать особый охранный статус ЮНЕСКО горам Тратау и Юрактау, являющихся памятниками природы, говорит о последовательности Белого дома. Прошлые региональные власти, к сожалению, не подкрепили свои громкие заявления о защите гор-шиханов конкретными действиями, не было «завершенности» этой непростой истории.

Сегодня, наконец-то, появился «свет в конце тоннеля», так как найдено взаимопонимание республиканских властей с «БСК» и российским правительством. Теперь видны новые перспективы не только для сохранения башкирских гор-шиханов, но и продвижения уникальных природных комплексов далеко за пределами Башкирии.

Полагаю, что неожиданное решение связано с федеральным опытом Хабирова, его общим видением ситуации, которое не ограничивается локальным масштабом. Поэтому первое лицо республики предпринимает все необходимые шаги по продвижению новых брендов Башкирии и внесения гор Тратау и Юрактау в число геопарков международного уровня.

В случае придания республиканским памятникам природы статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, государство возьмет на себя определенные обязательства перед мировым сообществом, что станет гарантией не предвзятого отношения к этому вопросу, даже при возможных попытках вмешательства отдельных интересантов.