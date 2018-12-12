Радий Хабиров вносит Торатау и Юрактау в Список объектов всемирного наследия

Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.

Правительству региона поручено «создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения «Гора Тратау», «Гора Юрактау» и иных объектов, представляющих геологическую, биологическую и историко-культурную ценность», говорится в указе.

Кроме того, правительству поручено переименовать уфимский Конгресс-холл в «Конгресс-холл Торатау».

«Возможно, кто-то скажет, что данным решением руководитель республики сжигает мосты, мы же считаем, что это лишь четкая последовательность его позиции. Два месяца мы вели активные переговоры с российским правительством и «Башкирской содовой компанией, — прокомментировал агентству «Башинформ» первый замруководителя Администрации главы Башкирии Ринат Баширов. – Изначальная позиция «БСК» была такова: Куштау уже наша с 2017 года, мы получили все разрешения и лицензии на начало работ, в том числе согласовав с Правительством РБ, Минпромторгом РФ. Поэтому Куштау мы точно освоим без дополнительных уступок в вашу сторону. Но Куштау нам недостаточно, там добывать дорого, и бюджет РБ, социальная сфера республики тоже получат меньше, если не отдать в разработку другие шиханы. Нам нужны Торатау и Юрактау»

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Как подчеркнул Баширов, в конечном итоге было принято решение наделить Торатау и Юрактау максимальным федеральным и международным охранным статусом (ЮНЕСКО), который полностью исключает на них любую хозяйственную деятельность. «Исключение в мире пока было одно – разрушение боевиками запрещенной «Алькаидой» Пальмиры», — напомнил Баширов.

«При этом в подписанном соглашении правительство республики взяло на себя обязательство — помочь «БСК» сохранить предприятие «Сода». Для нас это около 10 млрд рублей в год доходов в бюджет, на которые мы строим школы, поликлиники, спортивные сооружения, благоустраиваем территории. Кроме того, правительство согласилось не препятствовать компании осваивать Куштау, при условии, что «Башкирская содовая компания» увеличит со 100 до 700 млн рублей в год компенсационный взнос на социальное-экономическое развитие окружающих территорий. Эти деньги будут использованы с максимальным эффектом. Мы не только закроем «горящие моменты», но и направим их на открытие новых рабочих мест — заявил чиновник. – Более того, «БСК» должно будет обеспечить на Шахтау до 2022 года рекультивацию зоны добычи в полном соответствии с международными стандартами, а также провести предусмотренные федеральным законодательством исследования на Куштау».

По его словам, с учетом значительного объёма выявленных запасов на Куштау — 290 млн тонн, «БСК» обязана в течение максимально возможного срока, минимум 10, а, возможно и 30-50 лет сохранить существующие зоны отдыха, в том числе горнолыжные спуски. За это время удастся построить поблизости «альтернативные, причем более качественные зоны отдыха».

«Необходимо учитывать, что при разработке горы Куштау «БСК» не сможет сразу получить значительную прибыль. Сначала потребуется много вложить в модернизацию. Прибавьте к этому уплату налогов и 700 миллионов рублей компенсации — резюмировал Баширов. — Куштау, безусловно, красивое место, однако нельзя только на основании этого блокировать работу одного из ключевых для республики предприятий. К тому же — некорректно безосновательно наделять Куштау каким-либо природоохранным статусом или культурной ценностью. Проведенные ранее исследования не нашли, к сожалению, подтверждений этим тезисам. В целом по республике насчитывается около 80 таких шиханов, всем им сотни миллионов лет. Тем не менее, мы и дальше продолжим изучать Куштау. Прежде чем начать её разработку, обязательно будут проведены археологические и природоохранные обследования. В случае если их уникальность не подтвердится снова, только тогда можно будет начинать там работать».