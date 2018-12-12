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Политика
12 Декабря 2018, 13:56

Илшат Тажитдинов: Создание геопарка «Торатау» позволит сберечь для Башкирии шиханы

Создание геопарка «Торатау» позволит Башкирии сберечь шиханы, считает и.о. заместителя премьер-министра республики Илшат Тажитдинов. По его мнению, это последовательное и взвешенное решение.

«Наряду с «Янган-Тау», это будет уже второй геопарк в республике. Его цель очевидна – популяризация шиханов, придание им всемирной известности с помощью «ЮНЕСКО». Такая туристско-рекреационная зона станет мощным полюсом роста для республики, откроет широкие возможности развития туризма, предпринимательства. И, в целом, позволит эффективно сберечь эти памятники природы. При этом очень важно, что Стерлитамак и Ишимбайский район сохранят промышленную инфраструктуру и рабочие места, — отметил Ильшат Тажитдинов.
Напомним, сегодня врио Главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», который впоследствии будет предложен для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.
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