Илшат Тажитдинов: Создание геопарка «Торатау» позволит сберечь для Башкирии шиханы

«Наряду с «Янган-Тау», это будет уже второй геопарк в республике. Его цель очевидна – популяризация шиханов, придание им всемирной известности с помощью «ЮНЕСКО». Такая туристско-рекреационная зона станет мощным полюсом роста для республики, откроет широкие возможности развития туризма, предпринимательства. И, в целом, позволит эффективно сберечь эти памятники природы. При этом очень важно, что Стерлитамак и Ишимбайский район сохранят промышленную инфраструктуру и рабочие места, — отметил Ильшат Тажитдинов.
Напомним, сегодня врио Главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», который впоследствии будет предложен для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.