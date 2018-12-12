Илшат Тажитдинов: Создание геопарка «Торатау» позволит сберечь для Башкирии шиханы

«Наряду с «Янган-Тау», это будет уже второй геопарк в республике. Его цель очевидна – популяризация шиханов, придание им всемирной известности с помощью «ЮНЕСКО». Такая туристско-рекреационная зона станет мощным полюсом роста для республики, откроет широкие возможности развития туризма, предпринимательства. И, в целом, позволит эффективно сберечь эти памятники природы. При этом очень важно, что Стерлитамак и Ишимбайский район сохранят промышленную инфраструктуру и рабочие места, — отметил Ильшат Тажитдинов.